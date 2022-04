A Napoli il Misto Brace 100% plant based: sostenibile e con tutto il gusto della carne

“Friccica” come il classico e amatissimo misto brace ma è 100% plant based: stiamo parlando della nuova pietanza offerta da Murphy’s Law Pub Napoli, che ha ricreato il proprio piatto più famoso in un’ottica di inclusione, di sostenibilità e, perché no, per dare un’alternativa al consumo di carne senza rinunciare al sapore, al piacere di gustare un prodotto del tutto simile alla classica carne alla brace.

Il Misto Brace 100% plant based: sostenibile e non sacrifica il gusto

Il Misto Brace 100% plant based è l’alternativa che non sacrifica il gusto, ma non solo, è anche sostenibile dal punto di vista ambientale coniugando le esigenze salutistiche a quelle di minor impatto sul pianeta ed i suoi ecosistemi.

È cosa ormai nota, infatti, che gli allevamenti non potranno essere sostenibili per sempre: le risorse del pianeta si stanno esaurendo ad un ritmo sempre più incessante, e gli effetti degli allevamenti in questo senso sono tutt’altro che trascurabili. Si stima che sia necessario infatti deforestare circa 50 metri quadrati di foresta pluviale per produrre un solo chilogrammo di carne. Per nutrire il bestiame servono più o meno 280 milioni di tonnellate di cereali, una quantità che potrebbe sfamare 800 milioni di persone.

L’impatto degli allevamenti sull’ambiente è rilevante anche da altri punti di vista. In primis lo spreco di acqua: produrre un chilogrammo di proteine animali richiede una quantità di acqua 100 volte superiore a quella richiesta per produrre un chilogrammo di proteine dal grano. Acqua che viene a mancare non solo in virtù di un suo eccessivo utilizzo, ma anche nel momento in cui viene inquinata anche a causa degli scarichi provenienti proprio dagli allevamenti intensivi, i quali immettono nei corsi d’acqua sostanze ricche di antibiotici rendendoli nocivi. Vi è infine il contributo dato alle emissioni di gas serra: si stima che una sola mucca emetta le emissioni di un’autovettura di media cilindrata, provocando piogge acide e dunque alterazioni del suolo e delle acque.

Modificare le abitudini alimentari per un pianeta più sano

Ad ognuno di noi non resta altro da fare che cercare di dare il proprio contributo per un pianeta migliore, più vivibile e sano: partire dalle abitudini alimentari è un primo passo molto semplice, soprattutto se abbiamo a disposizione delle alternative valide come il Misto Brace 100% plant based.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Misto Brace 100% plant based

Dove: Murphy’s Law Pub Napoli

Indirizzo: via Luca Giordano 156, Napoli

Info e prenotazioni: +39081 578 1023