METEO/ Dal caldo estivo all’instabilità: che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

Stando alle previsioni meteo, la settimana Santa trascorrerà all’insegna del primo caldo di stagione in Italia ma nelle giornate di Pasqua e Pasquetta il tempo potrebbe risultare più instabile.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

Nei prossimi giorni, come evidenziato dal meteorologo Carlo Testa de ‘Il Meteo’, sembrerà quasi estate su gran parte del Paese grazie all’arrivo di un anticiclone africano che alimenterà la risalita di venti molto caldi ma anche umidi. Nonostante lo sviluppo di una maggior nuvolosità dalle zone settentrionali alle coste tirreniche del Centro, tuttavia, si assisterà ad un incremento delle temperature con picchi anche superiori ai 26 gradi in particolare sui distretti nord-occidentali e su alcuni tratti della Toscana.

Giornate soleggiate e tipicamente estive, addirittura fin troppo calde per la stagione, ci accompagneranno almeno fino alla vigilia del weekend di Pasqua. Tra sabato, 16 aprile, e la domenica di Pasqua il quadro climatico potrebbe subire un peggioramento, da Nord a Sud, con l’arrivo di un fronte d’aria fredda responsabile di un calo delle temperature e di un clima ventoso.

Stando all’ultimo aggiornamento, con le previsioni quasi definitive, nel giorno di Pasqua non si escludono possibili temporali sulle regioni adriatiche e al Sud mentre, rispetto al giorno precedente, la situazione nel Settentrione dovrebbe iniziare a migliorare.

Il lunedì di Pasquetta, invece, l’alta pressione dal Nord dovrebbe estendersi al resto delle Regioni garantendo un tempo tutto sommato soleggiato anche al Sud. In generale, dunque, come confermato dalle stime fornite dal colonnello Mario Giuliacci, a partire da sabato l’instabilità potrebbe aumentare ma garantendo ugualmente un clima mite seppur con temperature in calo probabilmente anche tra Pasqua e Pasquetta.

Gli esperti del Centro Meteo Europeo, inoltre, hanno già reso note le tendenze per la prossima stagione estiva che, stando alle prime stime, sarà particolarmente calda.