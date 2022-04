Finisce il monopolio di Telepass, arriva Unipol: quanto costa e come aderire

Addio al monopolio di Telepass al casello autostradale. Arriva UnipolMove, un nuovo concorrente del Gruppo Unipol, per il pagamento automatico dei pedaggi autostradali.

UnipolMove, nuovo metodo di pagamento al casello

L’annuncio arriva dopo l’aumento delle tariffe degli abbonamenti Telepass. Il servizio che consente di superare le barriere autostradali con il pagamento automatico addebitato sul conto corrente collegato, ora ha un rivale.

Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai, ha dichiarato: “Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di Servizio di telepedaggio europeo. Così, forti dei nostri 10 milioni di clienti assicurativi auto a cui poter proporre il prodotto, siamo entrati in un mercato dove fino a ieri non c’erano alternative”.

Quanto costa e come aderire

Unipolmove, è il nuovo device che segue il modello del Telepass che noi tutti conosciamo. Unipol è la prima compagnia del settore Rc Auto in Italia. Il nuovo servizio Unipolmove, per i primi sei mesi verrà offerto gratuitamente ai possessori, e poi costerà solo un euro al mese.

Per l’utilizzo, su richiesta, di un secondo dispositivo si pagheranno ulteriori 0,50 euro mensili (sempre dopo il primo semestre gratis).

Per aderire al servizio UnipolMove come cliente Privato è possibile sottoscrivere il contratto sia nelle agenzie UnipolSai che tramite il sito web o l’app della compagnia assicurativa. Invece i clienti Business devono recarsi necessariamente in agenzia. Non è necessario avere una polizza attiva con UnipolSai.