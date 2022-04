Finalmente l’edizione 2022 del Giro d’Italia sarà scandita da alcune tappe nel Sud Italia. Dopo 9 anni la maglia rosa attraverserà le strade della città di Napoli ma arriverà anche a Bacoli. La data prevista è tra un mese, un giorno molto atteso da tutti gli sportivi e gli abitanti della zona.

IL GIRO D’ITALIA FA TAPPA A BACOLI: IL PERCORSO

Come spiegato dal sindaco Josi Della Ragione in un post sul suo profilo Facebook:

“Sarà l’evento più importante dell’anno. È il giorno che Bacoli attende da 45 anni. Sabato, 14 maggio. Manca solo un mese all’arrivo del Giro d’Italia nella nostra città. Ed il paese si veste a festa. La maglia rosa entrerà dallo Scalandrone, per poi attraversare Baia. E le Terme Romane, ed il Parco Archeologico Sommerso. Poi il Tempio di Diana e quello di Venere. Uno spettacolo. E ancora Villa Ferretti, il Castello Aragonese, il Museo dei Campi Flegrei. In bici, verso la villa comunale, attorno il lago Miseno. A pochi passi dalla Piscina Mirabile, il Centro Storico. E la spiaggia liberata di Casevecchie, il lungomare di Miliscola. In salita a Monte di Procida. Poi giù verso Torregaveta. E ancora il Mazzoni, il Fusaro, con sguardo alla Casina Vanvitelliana ed al Colombario Romano. Un percorso unico al mondo, mozzafiato. Da ripetere per quattro volte. Bacoli ed i Campi Flegrei, con affaccio su Procida, si mostreranno al mondo in tutta la propria bellezza. Siamo quasi pronti. Strade nuove, murales, marciapiedi, giardini, gadget. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di ognuno di voi. Rendiamo splendente Bacoli. Con fiori, mura decorose, balconi belli. Decoro. Ognuno può fare tanto. Manca solo un mese. Uniamo le forze. Pedaliamo insieme. Il Giro d’Italia torna a Bacoli. Sarà una grande festa. Una vetrina mondiale. Un’emozione forte. È partito il conto alla rovescia. Un passo alla volta“.

LE TAPPE

Quella di Bacoli sarà l’ottava tappa di un giro che partirà da Budapest il 6 maggio, 163 che vedranno i ciclisti passare per Napoli, Pozzuoli, Lago Patria, Bacoli, Monte di Procida.

8ª TAPPA – 14/05/2022 – NAPOLI / NAPOLI (PROCIDA, CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA): MASCHIO ANGIOINO