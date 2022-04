Simona Ventura, volto storico della televisione italiana, ha trascorso le vacanze pasquali a Napoli e, attraverso un post diffuso sui social, ha espresso il suo amore per la città.

Simona Ventura: “Quanto sei meravigliosa Napoli”

“Quanto sei meravigliosa Napoli. Dopo tre anni è stato bellissimo rincontrarti. Tu e la tua gente siete energia pura. Ci vediamo presto” – ha scritto la celebre conduttrice pubblicando alcune foto del suo soggiorno partenopeo.

Diversi gli scatti delle pietanze assaggiate o dei posti visitati, come quello che la ritrae con alle spalle il mare ed il Vesuvio. Non è mancata la sosta in una pizzeria del lungomare che, in suo onore, ha realizzato una pizza con al centro il suo nome.

La Ventura si è diretta anche a San Gregorio Armeno per fare visita alla bottega del maestro Genny Di Virgilio. Quest’ultimo, sul suo profilo Instagram, ha postato alcune foto che lo ritraggono in compagnia di Simona raccontando: “Sono felicissimo. Oggi in bottega da noi la mia amica Simona Ventura con il marito Giovanni e i figli. Grazie della visita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Genny Di Virgilio (@divirgilioarte1830)

Prima di perdersi tra le vie del centro partenopeo, la conduttrice ha visitato anche l’isola di Ischia concedendosi, insieme ai suoi cari, un soggiorno di benessere.