Nuovi disagi per chi prende i mezzi pubblici a Napoli e provincia. L’Eav ha infatti reso noto che la circolazione della Cumana sarà sospesa nei giorni di sabato 23 e domenica 24 aprile. Due date che però cadono nel pieno ponte della Liberazione con tantissimi turisti in città e il Comicon alla Mostra d’oltremare che torna in presenza dopo la pandemia.

EAV, SOSPESA CIRCOLAZIONE DELLA CUMANA SABATO E DOMENICA

Non era difficile prevedere il tutto esaurito sui vagoni della Cumana che invece rimaranno chiusi. Il motivo è spiegato in un comunicato pubblicato sul sito dell’Ente Autonomo del Volturno:

“Linee Flegree – Sospensione della circolazione della linea Cumana nei giorni 23 e 24 aprile. Al fine di consentire il prosieguo dei lavori di raddoppio della linea ed altri interventi fondamentali per la sicurezza sulla infrastruttura, è indispensabile tecnicamente interrompere la circolazione sulla Cumana nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 aprile p.v. I lavori consentiranno, tra l’altro, l’adeguamento della tratta ferroviaria con la ristrutturazione della stazione di Gerolomini ed il raddoppio dei binari che, insieme alla costruzione della nuova stazione di Pozzuoli, segneranno un significativo ammodernamento della ferrovia Cumana ed il conseguente potenziamento della circolazione ferroviaria sull’intera linea. In sostituzione del servizio ferroviario verrà istituito servizio di autobus“.

Nelle prossime ore saranno pubblicati gli orari degli autobus.

PROBLEMI ANCHE CON LA METRO

Nei giorni scorsi, anche la linea 1 della metro di Napoli ha registrato qualche problema. La circolazione è stata sospesa per ore per un guasto e per immettere i nuovi treni, si è deciso di anticipare la chiusura nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì.