Cumana, lavori rimandati per il Comicon: nel weekend la circolazione sarà regolare

L’Eav ha comunicato la revoca della sospensione del servizio della Cumana per le giornate di sabato e domenica, 23 e 24 aprile 2022. Diversamente da quanto annunciato in precedenza, dunque, la circolazione sarà regolare.

Eav, revoca sospensione del servizio Cumana

L’azienda aveva reso noto che la circolazione sarebbe stata interrotta per consentire “il prosieguo dei lavori di raddoppio della linea e di altri interventi fondamentali per la sicurezza dell’infrastruttura”. La sospensione del servizio in prossimità del ponte della Liberazione e l’evento Comicon alla Mostra d’Oltremare avrebbero senz’altro arrecato non pochi danni a cittadini e turisti.

Di qui la scelta di revocare la decisione come annunciato dall’Eav: “In considerazione della concomitanza con l’evento Comicon che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la prevista interruzione del servizio ferroviario della linea Cumana nei giorni 23 e 24aprile viene revocata. Pertanto nei giorni 23 e 24 aprile p.v. la circolazione sulla linea Cumana sarà regolare”.

I lavori previsti in entrambe le date sono stati rimandati ma l’azienda precisa: “Questo sarà l’ultimo rinvio possibile per non compromettere la realizzazione di un progetto di vitale importanza per il futuro della mobilità cittadina e dei Campi Flegrei. L’adeguamento della tratta ferroviaria con il raddoppio della linea Cumana è un’opera indispensabile attesa da anni”.