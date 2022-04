Turista tedesco visita Napoli e compra un’opera di van Gogh: costa circa 250mila euro

Napoli – L’opera di Vincent van Gogh intitolata ‘Homme à la Pipe: Portrait du docteur Gachet’, è stata comprata da un turista tedesco giunto nella città partenopea per il ponte di Pasqua. La fotoincisione sarà in esposizione a Palazzo Fondi, in occasione della mostra ‘Van Gogh Multimedia e la Stanza Segreta’, fino al 26 giugno per poi volare in Germania.

L’uomo, accompagnato dalla moglie, ha scelto di trascorrere le vacanze pasquali a Napoli finendo, poi, per acquistare la preziosa opera dell’artista olandese. Dall’albergo del lungomare in cui alloggiavano, i due coniugi si sono diretti verso il centro, visitando piazza del Plebiscito, Palazzo Reale e Castel dell’Ovo. Giunti a piazza Municipio hanno voluto visitare la mostra in svolgimento a Palazzo Fondi. Proprio lì hanno definito l’accordo per l’acquisto dell’opera attraverso un mediatore.

Il collezionista tedesco ha concesso agli organizzatori dell’esposizione, in corso fino al prossimo 26 giugno, l’utilizzo dell’opera fino alla data di chiusura della rassegna. Al momento, dunque, sarà ancora possibile ammirarla a Palazzo Fondi. Non è noto il prezzo di vendita ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 mila euro, così come è emerso dalla valutazione effettuata dalla compagnia di assicurazione.

Il produttore della mostra, Salvatore Lacagnina, ha raccontato: “Sono stato contattato da un signore italiano sabato sera che mi ha chiesto informazioni sul collezionista privato che ci aveva concesso l’opera di van Gogh, chiedendomi se c’era la possibilità di acquisto. Ho messo in contatto le due persone ma mai credevo giungessero così velocemente ad una definizione”.

“Per fortuna negli accordi è prevista la permanenza a Napoli dell’acquaforte sino a chiusura dell’esposizione. Il prezzo di vendita non lo conosciamo ma sappiamo che l’opera è stata valutata, dalla compagnia di assicurazione che cura per noi i rapporti con i privati, intorno ai 250 mila euro” – ha concluso.

La ‘Stanza Segreta’, con 12 operi originali di diversi artisti tra cui Gauguin e Cézanne, è stata così ironicamente definita la ‘stanza della trattativa’. L’opera venduta al turista tedesco è una delle poche opere grafiche effettuate da van Gogh e restituisce il ritratto del dottor Gachet, medico e amico dell’artista. Il suo volto risulta incupito e teso, probabilmente per un presagio legato proprio allo stato di salute di van Gogh.