Nella sesta puntata del serale di Amici in onda sabato sera, l’eliminato a sorpresa è stato Lda. Luca D’Alessio ha infatti perso il ballottaggio con il ballerino Nunzio (anche se le anticipazioni avevano riportato il contrario) e si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Il figlio di Gigi D’Alessio nel corso del programma aveva raccontato le sue difficoltà a portare addosso un cognome pesante, un mix di ansia e paure che cercava di scacciare via una volta salito sul palco.

AMICI, ELIMINATO LDA

Al termine della puntata, Lda ha voluto ringraziare la conduttrice che ha poi svelato di non essere mai stata chiamata da Gigi D’Alessio da quando il figlio era entrato in trasmissione, neanche per gli auguri di Natale. Queste le parole di Luca:

“Maria ti volevo ringraziare, mi hai fatto diventare Luca. Tramite me hai fatto aprire gli occhi a tante persone, mi hai fatto essere Luca. Punto. C’è stato un punto che mi sono spento, do un consiglio, non pensate mai a cosa c’è fuori perché vi fate mangiare dai ricordi e dai sensi di colpi da cosa potete fare prima. Penso di aver lasciato qualcosina. Domani mangio una pizza enorme, ho bisogno di vedere la mia città e sentirla, la mia famiglia. Ho bisogno di sentire parlare napoletano non ero mai stato via così tanto”.

Neanche Nunzio era convinto di vincere contro Lda.

Intanto Lda ha conosciuto il suo fratellino, nato durante Amici.

LDA VOLA IN CLASSIFICA

Dopo il successo di ‘Quello che fa male‘, disco di platino, ora Lda ha subito lanciato un nuovo singolo dal titolo Bandana. Il cantautore entra a far parte della Columbia records Italy squad della Sony firmando un importante contratto discografico. Chiuso il mondo del talent, per lui si aprono le porte della musica. Il pubblico infatti apprezza i suoi brani e Bandana in poco tempo è già arrivato secondo tra i brai più scaricati su iTunes.