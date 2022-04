Il ritorno di Made in Sud con il cambio di conduttori sembra non convincere del tutto il pubblico. La puntata d’esordio aveva fatto registrare l’8,2% di share, meno di quello di Fatima Trotta e Stefano De Martino (che potevano però contare sul lockdown e le persone chiuse in casa davanti alla tv). Ora complice anche il lungo ponte della Liberazione, Made in Sud conquista appena 1.073.000 spettatori pari al 6% di share, con la presentazione sotto il milione: 789.000 e 6% di share.

GLI ASCOLTI DI IERI

Vince la serata degli ascolti la fiction di Rai1, Nero a Metà, che ha appassionato 4.484.000 spettatori pari al 19.28%, nel primo episodio, e 4.228.000 pari al 21.22%, nel secondo episodio con una media di 4.357.000 e il 20.2% di share. Battuta l’Isola dei Famosi, con 2.485.000 spettatori e il 17.19% di share. Report su Rai 3 ha conquistato invece 1.674.000 spettatori pari ad uno share del 7.66% (presentazione: 1.348.000 – 5.76%). Segue poi Made in Sud e Quarta Repubblica, su Rete 4, con 778.000 spettatori e il 4.63% di share.

OSPITE A MADE IN SUD PEPPE IODICE

Durante la puntata di ieri, la seconda su otto previste, hanno incantato il pubblico i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, con un fantastico Tributo a Pino Daniele, Dalla e Mango. Ospite della serata Peppe Iodice che ha presentato un monologo sui virologi e le tanto odiate mascherina e sul suo profilo ha scritto:

“Si torna sempre dove si è stati bene“.