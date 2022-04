Made in Sud non decolla e non convince i telespettatori: bocciato alla prima puntata

La prima puntata di Made in Sud non ha convinto i telespettatori. Ha interessato solo 1.362.000 spettatori pari all’8.2% di share.

Made in Sud non convince, gli ascolti di ieri 18 aprile 2022

Nella serata di ieri, lunedì 18 aprile 2022, su Rai1 Nero a Metà 3 ha conquistato 3.788.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Made in Sud 2022 ha interessato 1.362.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica ha catturato l’attenzione di 507.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.308.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 781.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Servant of the People ha registrato 444.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su TV8 La Bella e la Bestia ha segnato l’1.8% con 360.000 spettatori mentre sul Nove True Lies ha catturato l’attenzione di 400.000 spettatori (2.2%).

Tanti sono stati i commenti negativi sui social per la prima puntata dello show di Rai 2. Le critiche rivolte ai comici ma soprattutto alla nuova conduzione formata dal duo Clementino e Lorella Boccia. Molti erano affezionati a Stefano De Martino e Fatima Trotta, al timone delle passate edizioni.

La prima puntata dello show di Rai 2

La prima puntata di Made in Sud è andata in onda ieri sera 18 aprile 2022 proprio nel suo decimo compleanno. I nuovi conduttori sono Lorella Boccia e Clementino e un cast di oltre 45 artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle 8 puntate in onda in prima serata. Ieri sera c’era la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande.

Tra i comici ci sono gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show.

Confermati personaggi molto amati come Alessandro Bolide e Pasquale Palma. Tra le novità il comico romano Maurizio Battista e la presenza nel cast del rapper napoletano Livio Cori che duetterà con Mavi.