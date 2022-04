Riparte “Made in Sud”. Dal 18 aprile 2022 su Rai 2, torna il programma con i migliori comici meridionali. Dopo due anni di assenza lo show ricomincia con tante novità, a partire dalla conduzione.

Confermate le voci di qualche mese fa, al timone ci saranno due napoletani: il rapper Clementino e l’ex ballerina di Amici Lorella Boccia.

Tra i comici ci saranno Gli Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia, attesi ritorni come Alessandro Bolide e Pasquale Palma e nuovi artisti da scoprire. Tra le tante novità, c’è la presenza del rapper napoletano Livio Cori.

Clementino ha dato prova delle sue qualità di showman già a The Voice Senior, mentre Lorella Boccia, oltre che ballerina e coreografa ha già condotto un programma tutto suo Venus Club su Italia 1.

Perché non c’è Stefano De Martino

Stefano De Martino ha abbandonato la conduzione di Made in Sud per due motivi: per condurre un altro programma di Rai 2, Stasera tutto è possibile, ancora in onda e poi per fare da giudice al Serale di Amici. Il talent di Maria De Filippi è ricominciato da poco, proprio in concomitanza con la preparazione dello show di Rai Due.

La concorrenza

Made in Sud avrà una nuova scenografia e andrà in onda sempre dal Centro di Produzione Rai di Napoli. Lo show però dovrà competere con una concorrenza molto forte, infatti su Rai 1 c’è il ritorno della fiction Nero a Metà 3 con Claudio Amendola e su Canale 5 c’è l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.