Sarà la showgirl e ballerina Lorella Boccia la nuova conduttrice di Made in Sud. L’indiscrezione, diffusa da TvBlog, aspetta solo la conferma ufficiale da parte della Rai. Dopo l’addio di Stefano de Martino (che ha preferito fare il giudice al serale di Amici) sarà un’altra concorrente lanciata da Maria de Filippi a diventare il volto noto della trasmissione comica di Rai 2.

NUOVA CONDUZIONE PER MADE IN SUD

Lorella Boccia infatti nasce a Torre Annunziata nel ’91 e partecipa alla dodicesima edizione di Amici arrivando anche in finale. Poi dopo l’esperienza nel talent inizia quella da conduttrice, nel 2014 affianca Paolo Ruffini e Olga Kent alla conduzione del programma Mediaset Colorado ed entra in tournée con Evolushow di Enrico Brignano nei principali teatri italiani. Come ballerina è presente anche nel corpo di ballo della trasmissione di Massimo Ranieri ‘Sogno e son desto’. Poi ritorna ad Amici in veste di conduttrice nel day-time su Real Time. Qui le viene assegnato anche un programma tutto suo, Rivelo, in cui intervista personaggi dello spettacolo come Sophia Loren. Lo scorso anno ha condotto il programma Venus Club su Italia 1, affiancata da Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Sposata con l’imprenditore dello spettacolo Presta, due anni fa denunciò un’aggressione subita a Roma.

TRIO CAMPANO

Accanto a lei, alla conduzione di Made in Sud, dovrebbero esserci anche Clementino e Rocco Hunt. Un trio quindi tutto campano per la trasmissione che andrà in onda l’11 aprile su Rai 2. Otto le puntate previste.