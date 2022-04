Yolanda Lynes ha incantato tutti. Ospite internazionale della prima giornata del Comicon, la fiera del fumetto che si è tenuto alla Mostra d’Oltremare di Napoli, l’eroina della Marvel ha rivelato di avere origini campane. Per la precisione sua nonna è di Amalfi ma è molto forte il legame con la città partenopea.

YOLANDA LYNES: “MIA NONNA È DI AMALFI”

Parole d’amore verso le bellezze della nostra terra e i suoi prodotti culturali che sono diventati protagonisti di un film da lei girato. Yolanda infatti oltre ad essere un’attrice americana, è una delle venere nere di Black Widow, ha preso parte anche a Knuckledust e The Take Down, ed è una regista. Intervistata da ‘Il Corriere del Mezzogiorno‘ ha spiegato:

“Ho visto l’Amica Geniale, un vero capolavoro. Mi ha colpito molto per le sue musiche, le sue affascinanti ambientazioni. Oltre che per la narrazione davvero sorprendente. A me serve per imparare il napoletano che è ancora basic. Ogni volta che vengo a Napoli per vistarla e spostarmi poi nell’amata costiera amalfitana, dove vive buona parte dei miei parenti, cerco di assaporare ogni attimo come fosse l’ultimo“.

Sul suo futuro:

“Vorrei avere figli un giorno. E portarli soprattuto in vacanza qui, nella mia amata terra d’origine“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da YOLANDA LYNES (@yolandalynes)

IL COMUNE DI AMALFI REPLICA

Parole al miele che sono state recepite dal Comune di Amalfi che ha invitato la giovane attrice classe ’92:

“Yolanda Lynes ti aspettiamo ad Amalfi! Siamo molto orgogliosi di scoprire che l’eroina del colossal della Marvel ‘Black Widow’ sia di origini amalfitane“.