Jovanotti pazzo di Napoli: “Una città unica al mondo. E’ magia, poesia e tanto cuore”

Giunto ai Quartieri Spagnoli, alla Fondazione Foqus, per la presentazione del libro ‘Poesia da spiaggia’, il celebre cantautore Jovanotti è tornato ad esprimere parole d’amore per la città di Napoli che, per l’occasione, lo ha accolto calorosamente.

Jovanotti e l’amore per Napoli: “Una città unica al mondo”

“Napoli è magia, poesia, energia, adrenalina. Quando mi hanno proposto di venire ai Quartieri Spagnoli non conoscevo il centro Foqus e ha suscitato in me tanto entusiasmo ma dal vivo è tutt’altra cosa. Qui si possono fare tante cose per i ragazzi del quartiere e questa è una missione splendida ma non mi meraviglia perché Napoli è questo: è anche tanto cuore” – ha detto, come rende noto ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, intrattenendosi con alcuni fan che sono riusciti ad avvicinarlo.

L’artista ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti della sua tappa partenopea scrivendo: “Grazie per la bellissima giornata. Il Foqus è un luogo di meraviglie. Nel cuire di questa città unica al mondo un luogo di strepitosa umanità, complimenti”.

Soltanto pochi giorni fa aveva ricordato Maradona definendolo ‘un Dio’ dotato di una magia che in pochi hanno. Ora non è mancato un pensiero a Pino Daniele, grande artista nonché suo amico: “Quanto mi manca Pino, anzi quanto ci manca. Sono onorato di esser stato suo amico”.