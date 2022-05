Non c’è pace per Made in Sud. Non decolla questa edizione del programma comico targato Rai2 che nelle precedenti puntate ha fatto registrare un calo di ascolti (l’ultima addirittura sotto il milione di telespettatori e il 5.6% di share). Dopo l’assenza del nuovo conduttore Clementino, risultato positivo al covid, stasera anche Lorella Boccia darà forfait.

MADE IN SUD, ASSENTE LORELLA BOCCIA: HA IL COVID

È la stessa conduttrice e ballerina a darne l’annuncio attraverso due storie sul suo profilo Instagram:

“Ciao a tutti ragazzi. Volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva al covid. Speravo di negativizzarmi in tempo ma poi invece non è stato così. Sono risultata positiva martedì mattina. I primi due giorni sono stati tremendi, ma adesso sto bene, sto molto bene quindi non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti per i messaggi, sia qui che in privato“.

E pensare che la scorsa puntata si era aperta con la Boccia che aveva lanciato del sale dietro alle sue spalle citando il famoso detto anti-iella: “occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”. Positiva quindi anche lei dopo il cantante Clementino, assente alla terza puntata.

CHI CONDURRA’ STASERA?

Chi condurrà quindi questa sera Made in Sud? La Rai non ha reso ancora noti i nomi dei probabili sostituti. La scorsa puntata Maurizio Casagrande, già ospite della trasmissione, si era alternato con la Boccia mentre Clementino aveva partecipato con alcuni collegamenti video da casa.