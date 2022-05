Made in Sud, senza Clementino ascolti ancora in calo: meno di un milione di spettatori

Continua a deludere Made in Sud. Il ritorno della trasmissione comica su Rai 2 registra appena il 5.6% di share e non raggiunge il milione di telespettatori (945.000 in totale). Un calo rispetto alle due precedenti puntate nel quale si era avuto il 6% e l’8,2% all’esordio.

GLI ASCOLTI, ANCORA GIU’ MADE IN SUD

Vince la serata Auditel, Nero a Metà 3 in onda su Rai1 che ha conquistato 4.623.000 spettatori pari al 23.4% di share, seguito dall’Isola dei Famosi su Canale 5 (2.550.000 spettatori pari al 19% di share). Sul podio Report su Rai3 che ha incollato davanti lo schermo 1.528.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Addirittura Quarta Repubblica su Rete Quattro e Bloodshot su Italia 1, fanno meglio di Made in Sud con rispettivamente 1.004.000 spettatori (6.5% di share) e 1.326.000 spettatori (6.6%).

LA PUNTATA

La trasmissione comica per la terza puntata ha dovuto fare a meno di Clementino, positivo al covid. Così la conduttrice Lorella Boccia ha aperto lanciando del sale dietro alle sue spalle e citando il famoso detto anti-iella: “occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”. Poi è stata la volta degli Arteteca alle prese con le loro vicissitudini di coppia e famigliari. Dopo la Boccia ha svelato che a condurre con lei ci sarebbe stato Maurizio Casagrande. In collegamento da casa, invece proprio Clementino che ha parlato della sua positività:

“Mi mancate, pensavo di essere invincibile al covid. Ho un po’ di mal di gola e raffreddore ma sto bene“.

Ospiti della serata Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, quest’ultimo accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga. Non sono mancate battute sul momento attuale del Napoli in campionato.