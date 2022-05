Paura a Capri, incendio in un appartamento: chiusa la via dello shopping

Paura sull’isola di Capri. Un incendio è scoppiato intorno alle 12.30 all’interno di un appartamento nella centralissima via Camerelle, nota per essere la strada dello shopping di lusso. Il fumo nero che usciva da un balcone ha fatto scattare immediatamente l’allarme e i titolari delle boutique in zona hanno chiamato i vigili del fuoco.

CAPRI, INCENDIO NELLA VIA DELLO SHOPPING

L’autobotte con la squadra dei pompieri in servizio presso la stazione di Via Roma, sono giunti sul posto, e in poco tempo le fiamme sono state spente. Al momento dell’incendio scoppiato a Capri all’interno dell’appartamento non c’era nessuno ma sono ingenti i danni agli oggetti. L’accesso alla strada è stato bloccato dalla pattuglia dei Carabinieri di Capri e dagli agenti della Polizia Municipale a scopo precauzionale. Ancora ignote le cause che hanno portato all’incendio, l’ipotesi più probabile è un corto circuito partito dall’impianto elettrico dell’abitazione. Nessuno è rimasto ferito, solo tanta paura tra i turisti presenti nella via dello shopping tra i negozi di Hermes, Bulgari e Dior.

ATTESA PER JO SULL’ISOLA

Intanto c’è grande attesa per l’arrivo di Jennifer Lopez sull’isola di Capri. La cantante parteciperà ad un concerto di beneficenza per raccogliere fondi da donare all’Unicef. Il tutto si terrà il prossimo 30 luglio.