Napoli – E’ scattato nuovamente l’allarme per una mensa scolastica che offre il servizio di refezione in una scuola dell’infanzia e primaria: stando a quanto denunciato dai genitori ai bambini sono stati serviti pollo crudo e insalata non lavata.

Alcuni genitori degli alunni si sono rivolti al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per denunciare la situazione che si è verificata all’interno della scuola frequentata dai propri figli. Allegando le foto dei pasti serviti ai bambini hanno denunciato il fatto che all’interno della scuola non si rispetterebbero gli standard igienico-sanitari dovuti.

“Questo è il pasto di oggi. Pollo crudo e insalata non lavata per i bambini piccoli. Persino i bambini stessi si sono rifiutati di mangiare. Pensi che queste sono le pietanze preferite di mia figlia ma ha preferito fare il digiuno” – ha raccontato uno dei genitori.

Di qui la richiesta di intervento dell’Asl che dovrà effettuare scrupolosi controllo sulle ditte che si occupano del servizio mensa all’interno dell’istituto e valutare eventuali simili problematiche in altre scuole. Una simile vicenda si è verificata soltanto pochi mesi fa quando in diverse scuole del territorio compreso tra Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, erano stati ritrovati degli insetti nella pasta servita ai bambini.