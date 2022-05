La città di Salerno è in lutto per la scomparsa di una giovane mamma. Ha infatti perso la vita Mirella Sacino, insegnante di 40 anni, che da qualche tempo lottava contro un brutto male. Lascia un figlio piccolo e il marito che è un pugile.

SALERNO IN LUTTO PER MIRELLA: MAMMA E INSEGNANTE MORTA DOPO UN BRUTTO MALE

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la donna. La scuola la ricorda in un post:

“Il Dirigente Scolastico, il DSGA, i docenti, il personale ATA, i genitori e gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘’Tommaso Anardi’’, Scafati (SA), ricordano con immenso affetto la Prof.ssa Mirella Sacino, la sua dolcezza e la sua sensibilità“.

IL CORDOGLIO SUI SOCIAL

Scrive Gregorio, che la conosceva bene:

“Si è conclusa dopo lunga sofferenza, affrontata con grande dignita’, la giovane esistenza di Mirella Sacino, una splendida donna, figlia, moglie e mamma premurosa. La conoscevo da quando è nata, figlia di miei carissimi amici, coabitanti nello stesso Parco, legata da vera affettuosa amicizia con i miei figli. Mirella, era una donna speciale, dai fini lineamenti, che neanche la grave malattia è riuscita a scalfire. Da qualche anno, si sapeva del suo male, che lei riusciva a mascherare tramutando sofferenza in sorriso rassicurante. Bella, simpatica, senza malizia, si faceva voler bene da tutti e a tutti ricambiava affetto vero. Mancherà soprattutto al figlioletto Pietro di pochi anni, che non potrà avere il sui amore e le sue dolci carezze. Mancherà al consorte Carlo che l’amava con grande intensità e che l’e’ stato vicino con affettuosissima dedizione. Mancherà a papa’ Franco e mamma Antonietta che si rispecchiavano nel suo sorriso, mancherà al fratello Michele, ai parenti e a tanti amici con i quali ha condiviso momenti di vita spenseriata e che vivranno nel suo dolce ricordo. Addio mia cara Mirella, la tua assurda perdita , ha colpito i cuori di tantissimi che ti hanno voluto bene e non ti dimenticheranno mai”.

E ancora:

“Non ci sono parole!non ci può essere pace! Ogni frase sarebbe superflua… Sei e rimarrai sempre quella sorridente ragazza che riusciva a prendere la vita con leggerezza! Una parola buona per tutti e mai fuoriluogo! Mirella Sacino mirellina il tuo sorriso brillerà nel cielo!“.

I funerali di Mirella si terranno oggi, giovedì, alle ore 17,30 presso la Chiesa di Gesù Redentore a Salerno.