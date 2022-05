E’ morto all’età di 78 anni Gaetano Piccirillo, il cantante di Marcianise conosciuto con il nome di Nino Doria. A renderlo noto è il sindaco Antonello Velardi.

Morto Nino Doria: l’annuncio del sindaco di Marcianise

“Se n’è andato Giovanni Piccirillo che tutti conoscevano come Nino Doria, nome d’arte di uno straordinario esponente della canzone napoletana. Aveva 78 anni, abitava a Marcianise dove ha sempre vissuto e dove lo conoscevano anche le pietre. Volendo semplificare, e per dare l’idea del personaggio, si potrebbe definire – ora che non c’è più – il Mario Merola di Marcianise” – ha spiegato il primo cittadino.

Doria aveva dedicato la sua vita alla musica conquistando il cuore dei casertani e non solo. E’ stato un cantante, compositore, arrangiatore e autore di alcuni brani che sono rimasti nella memoria degli appassionati della canzone napoletana.

“Lo si vedeva spesso sul marciapiedi di fronte casa, in via Kennedy, ma lo avevamo visto spesso in tv, sul web, nelle esibizioni alle più importanti rassegne canore napoletane. I più giovani lo conoscono poco, quelli delle generazioni precedenti ancora canticchiano alcuni suoi brani più noti. Si è purtroppo dovuto fermare per motivi di salute quando avrebbe potuto dare ancora molto al mondo della musica napoletana” – ha continuato.

Alle ore 16:00 nella chiesa nuova di Puzzaniello, si svolgeranno i suoi funerali. Il sindaco ha espresso il suo cordoglio alla famiglia: “Ai suoi familiari le più affettuose condoglianze. A Nino Doria una dolce carezza, con la certezza che adesso sta cantando per gli angeli tra gli applausi di chi corre felice nelle praterie celesti”.