Sta facendo il giro del web un filmato, condiviso più volte sui social, in cui si vedono due persone a bordo di uno scooter trasportare a mano una Vespa azzurra. Un video che secondo alcuni è stato girato ad Afragola e mostra tutta la pericolosità del gesto che è stato condannato dal mondo politico.

AFRAGOLA, IN DUE IN SCOOTER TRASPORTANO UNA VESPA

In particolare il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che per primo ha diffuso il filmato ha deciso di inviare le immagini alla Polizia Municipale per individuare e sanzionare i protagonisti. Come scritto in un post sul suo profilo Facebook:

“E’ diventato virale il video girato ad Afragola che immortala due giovani a bordo di uno scooter sulla cui sella è stata caricata anche una ‘Vespa’. Gli sciagurati protagonisti del video percorrono senza timori le strade cittadine mettendo seriamente in pericolo la loro incolumità e quella degli altri. Senza porsi minimamente il dubbio di poter causare un incidente grave. Abbiamo deciso di inviare le immagini alla Polizia Municipale affinchè i protagonisti di questa assurda condotta vengano identificati e sanzionati come meritano”.

Nel filmato si sente chi riprende esclamare più volte: “Cose di pazzi”, “Così poi si fanno male”. I due non sembrerebbero indossare il casco.

IL PRECEDENTE

Soltanto pochi giorni fa un altro filmato aveva fatto il giro della rete e raffigurava tre in scooter senza casco tra con un neonato in giro per le strade di Napoli. L’episodio è stato denunciato dallo stesso Borrelli alle forze dell’ordine e agli assistenti sociali.