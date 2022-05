Partono i lavori al Maradona, paga ancora la Regione: 1,5 milioni per la sala stampa

Dalla Regione Campania un altro intervento per lo stadio Diego Armando Maradona. Grazie ai fondi provenienti dalle economie delle Universiadi, sarà investita la somma di 1,5 milioni di euro per il miglioramento impiantistico e la ridefinizione della sala stampa dell’impianto di Fuorigrotta.

Lavori che iniziano oggi, con la conclusione delle gare interne della stagione del Calcio Napoli. In particolare l’intervento interessa la zona che va dalla rampa di accesso degli autobus fino ad arrivare agli spogliatoi. L’ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport – seguirà lo svolgimento dei lavori assicurandosi sulla corretta esecuzione e la loro conclusione entro i tempi stabiliti.

Stadio Maradona, nuovi lavori dopo quelli del 2019

Dopo i 25 milioni di euro già stanziati per le Universiadi 2019, si tratta ancora di un importante finanziamento per lo stadio Maradona, ex stadio San Paolo, da parte della Regione Campania. L’impianto è di proprietà comunale ed attualmente ad uso esclusivo della società di Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda gli eventi sportivi. Lo stadio sarà lo scenario di eventi di altro tipo, come il concerto del prossimo 28 maggio di Joseph Capriati & Friends per raccogliere fondi da destinare all’Unicef.