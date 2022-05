Covid Campania, il bollettino del 16 maggio 2022 – L’Unità di Crisi della Regione Campania, come di consueto, ha trasmesso l’aggiornamento covid quotidiano. Sono 1.431 i nuovi positivi (ieri erano +3.330) a fronte di 9.836 test effettuati (ieri + 21.202).

Il tasso di positività è del 14,54% in calo rispetto a ieri quando si attestava al 15,7%. Se ieri si contavano 0 decessi oggi invece se ne registrano 9. Invariato resta il numero dei ricoverati in area medica mentre cala quello dei pazienti in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.431

di cui:

Positivi all’antigenico: 1.343

Positivi al molecolare: 88

Test: 9.836

di cui:

Antigenici: 7.710

Molecolari: 2.126

Deceduti: 9

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 569 (-6)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

La Regione Campania, oltre a fornire l’aggiornamento della situazione covid, ricorda che attraverso l’apposita sezione online è possibile consultare i dati sulle vaccinazioni effettuate sul territorio. Intanto il presidente De Luca ha anticipato che verso settembre potrebbe essere introdotto un nuovo vaccino capace di contrastare anche le varianti emergenti. Sia le sottovarianti Omicron 4 e 5, infatti, sono state isolate anche in Italia.