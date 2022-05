Location d’eccezione per il gender reveal (la festa per conoscere il sesso del nascituro) della napoletana Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia ha infatti scelto e fittato l’intero stadio Olimpico in omaggio al calciatore della Lazio per scoprire se il piccolo era una femminuccia o un maschietto.

CHIARA NASTI E ZACCAGNI FITTANO L’OLIMPICO PER SCOPRIRE IL SESSO DEL BEBE’

Il party, molto esclusivo, ha visto la presenza di pochi invitati e alcuni compagni di squadra biancocelesti tra cui Ciro Immobile e moglie. Zaccagni ha tirato un pallone sotto la curva Nord e poi ha aspettato l’illuminazione del led che in genere segna il punteggio delle squadre. Questa volta a comparire era il sesso del piccolo che ha mostrato come l’influencer partenopea aspettasse un maschietto. Tantissima la gioia di Zaccagni che corre ad abbracciare la Nasti e la bacia, poi torta, palloncini e tanta musica nella sala dell’area ospitalità dello stadio Olimpico.

Mentre in Tribuna Monte Mario i parenti osservavano dall’alto l’amore tra la giovane coppia. Zaccagni e la Nasti avevano ufficializzato il loro fidanzamento a dicembre 2021, poi era arrivata la gravidanza confermata dal giocatore che dopo aver segnato contro lo Spezia aveva messo il pallone sotto la maglietta simulando ‘un pancione’. Ora questo esclusivo gender reveal organizzato dalla sorella di Chiara, Angela.

GENDER REVEAL PARTENOPEI

Alcuni gender reveal partenopei nei mesi scorsi avevano fatto il giro del web. Due su tutti, quello che mostrava la scritta Nunzio su un palazzo e uno che ha visto il cielo sopra il quartiere di Bagnoli tingersi di rosa. Una moda, quella di fare un party per scoprire il sesso del bebè, che sta prendendo piede anche nel nostro paese.