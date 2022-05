Dopo un lungo periodo di assenza (circa due anni), Caterina Balivo torna alla conduzione di un programma tutto suo. Abbandonata la Rai, la conduttrice partenopea sbanca su Tv8 in un nuovo format dal titolo Chi vuole sposare mia mamma?” che vede i figli organizzare appuntamenti d’amore per la propria mamma.

LA BALIVO TORNA IN TV CON CHI VUOLE SPOSARE MAMMA

È la stessa Balivo ad annunciarlo in un post sul suo profilo instagram:

“Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora… prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv 8. Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna! Quando mi ha raccontato questo format by Bluyazmine ho subito capito che mi sarei divertita tantissimo e ora spero che lo facciate anche voi“.

LA CARRIERA

La Balivo nasce a Napoli il 21 febbraio del 1980 ma cresce ad Aversa. Sempre attaccata alle sue origini partenopee, difende la città dagli attacchi di chiunque e qualche volta è caduta anche in polemiche come quando postò una foto della spazzatura di Roma. Esordisce come valletta di Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…? poi arrivano importanti coconduzioni come A Casa Raiuno con Giletti. Ascolti super gli ottiene con Festa Italiana poi dopo un’assenza per maternità conduce su Rai 2 Detto Fatto e su Rai 1 Vieni da Me. Segue un silenzio tv rotto solo dal fatto che è uno dei giudici del Cantante Mascherato, show di Rai 1 con la Carlucci, e concorrente di Top dieci.