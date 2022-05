Attila è il mastino napoletano più bello d’Italia: è nato e cresciuto in Campania

Si chiama Attila il cane nato e cresciuto a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, che ha conquistato il titolo di mastino napoletano più bello d’Italia al raduno Samn (Società amatori mastini napoletani).

Attila è il mastino napoletano più bello d’Italia

Allevato al ‘Molossi delle Terre Stregate’ di Paolo Pezzullo, Attila si era già distinto come eccellenza nella categoria dei mastini napoletani riuscendo ad aggiudicarsi il titolo mondiale nel 2021 in Repubblica Ceca. Ora per lui è giunto anche il riconoscimento a livello nazionale.

Attila si è, infatti, aggiudicato il primo posto della categoria durante il raduno Samn, primo memorial per Michele De Falco Iovane. Tra i 57 iscritti al catalogo l’esperto giudice Pietro Paolo Condò ha sancito la vittoria di Attila come migliore esemplare di razza.

“Con il premio conseguito Attila è campione italiano. Ricevere un giudizio e lusinghe da parte di un giudice di così alto spessore ci riempie di orgoglio. Attila ho creduto nelle tue qualità appena sei nato. Grazie” – ha commentato l’allevatore Pezzullo.

Un riconoscimento nazionale che arriva poco dopo il titolo europeo conquistato da Stallone, il mastino napoletano dell’allevamento del Nolano di Scisciano che ha trionfato all’European Dog Show 2021 di Budapest ancora come miglior esemplare di razza.