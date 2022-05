Open Week sull’implantologia computer guidata: denti nuovi in poche ore e senza dolore

Una settimana dedicata al sorriso. Dal 6 all’11 giugno 2022 il dottor Giovanni Sansone, il dentista tecnologico, metterà la sua professionalità gratuitamente a disposizione di chi voglia approfondire la tematica dell’implantologia computer guidata: una tecnica di implantologia che permette di avere tutti i denti nuovi in poche ore, senza tagli e senza dolore. I pazienti saranno visitati direttamente dal dottor Sansone, senza alcun impegno.

Ridere e mangiare sono senz’altro due dei piaceri più belli della vita, entrambi accomunati da un elemento: si fanno con i denti. Averli in buona salute assicura un’alta qualità della vita: temere di sorridere a causa di una dentatura non bella, evitare determinati cibi per non provare dolore o perché non si hanno alcuni denti, influiscono in maniera molto negativa sulla serenità personale.

Implantologia computer guidata: che cos’è

Grazie alle tecnologie più moderne è possibile ottenere una dentatura nuova e smagliante in poche ore e senza dolore. Ciò è possibile con la chirurgia computer guidata – una tecnica utilizzata dal dottor Giovanni Sansone, il dentista tecnologico – che consente di avere tutti i denti in tempi estremamente veloci senza tagli, senza punti e senza dolore.

La chirurgia computer guidata permette di eseguire interventi di implantologia in modo rapido e minimamente invasivo: un programma apposito elabora gli esami radiologici in 3D con la Tac individuando i punti precisi dell’osso dove vanno inseriti i nuovi denti. Successivamente si realizza la maschera chirurgica che il paziente indossa durante l’intervento; la maschera presenta dei fori che replicano le posizioni esatte degli impianti. Con questa procedura, a differenza dell’implantologia tradizionale, non vi è bisogno di tagliare e staccare la gengiva né di esporre e ricostruire l’osso. Non solo: i tempi di recupero sono molto più rapidi perché il gonfiore e il dolore post operatorio sono estremamente ridotti, così come il sanguinamento che è notevolmente contenuto.

L’Open Week del dottor Sansone

Il dottor Giovanni Sansone ha lanciato un’Open Week sulla chirurgia computer guidata dal 6 all’11 giugno 2022, una settimana in cui offrirà a tutti i pazienti una consulenza gratuita in cui verranno stilati un piano di cura personalizzato ed un preventivo di spesa, senza alcun impegno. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo studio del dottor Sansone telefonando al numero +390818815223, oppure inviando un messaggio sulla sua pagina Facebook.

