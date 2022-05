Ieri sera in occasione dell’ultima puntata delle Iene, Belen ha voluto invitare un ospite che conosce bene: l’ex marito Stefano De Martino. Tra i due ormai sono mesi che si vocifera di un riavvicinamento che non è stato né smentito né confermato.

IL MONOLOGO DI STEFANO DE MARTINO OSPITE DI BELEN ALLE IENE

Il conduttore e giudice di questa edizione di Amici ha incantato tutti con un monologo dedicato alla normalità, qualcosa che ognuno di noi ha e che ci rende speciali. Queste le sue parole:

“La grammatica distingue il superlativo in due tipi. C’è il superlativo assoluto: bellissimo, ricchissimo, famosissimo. Però questo superlativo assoluto è un dittatore, non accetta nessun confronto. È dispotico. E pure un po’ antipatico, e ci mette sotto stress. A me sta simpatico, invece, il superlativo relativo. Il superlativo relativo è democratico. Perché, al posto di dire “ricchissimo, bellissimo, famosissimo”, lui dice: “il più bello, il più ricco, il più famoso”, si mette in relazione. Accetta i termini di paragone, è uno di noi. Quindi, se tu, con il superlativo assoluto, devi essere “bellissimo” punto e basta, con quello relativo, potrai essere “il più bello” in un ambito a tua misura: il papà più bello per tuo figlio, il più ricco di attenzioni per chi ami, il più famoso dopo il calcetto con gli amici”.

L’ordinarietà è importante! Senza di essa, senza un termine di paragone dico, lo straordinario non potrebbe esistere. Essere normali è bello. E spesso ti fa guadagnare l’amicizia, il rispetto e l’amore di quelli che stanno attorno a te. E comunque, non crediate che sia così facile: lo diceva anche Lucio Dalla: l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Ognuno a modo suo”.