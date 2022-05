Enorme asteroide verso la Terra, è grande 37 volte il Colosseo: quando e come vederlo

Domani, 27 maggio, il più grande asteroide dell’anno si prepara a sfiorare la Terra: chiamato 7335 (1989 JA) è classificato come potenzialmente pericoloso per le sue dimensioni ma il suo passaggio, data la distanza, non rappresenta alcun rischio per il nostro pianeta.

Il 27 maggio il più grande asteroide dell’anno sfiorerà la Terra

L’asteroide, di circa 1,8 chilometri di diametro, sta viaggiando ad una velocità di circa 76mila chilometri all’ora, 20 volte superiore a quella di un proiettile. Si avvicinerà al nostro pianeta, nella giornata di domani, mantenendo una distanza di sicurezza di 4 milioni di chilometri (circa 10 volte la distanza media tra Terra e Luna).

Rientra nella classe ‘Apollo’ ovvero il gruppo di asteroidi che periodicamente incrociano l’orbita terrestre. Il prossimo passaggio, tuttavia, dovrebbe verificarsi nel 2055, risultando più lontano dalla Terra rispetto alla distanza prevista per l’avvicinamento imminente.

Il Virtual Telescope Project, insieme a Telescope Live, trasmetterà in diretta l’evento a partire dalle ore 1:00 italiane, con un primo collegamento dal Cile, e dalle ore 15:00 quando l’asteroide sarà visibile in Australia. Sorprendenti le sue dimensioni: per farsi un’idea dovremmo immaginare 6 Torri Eiffel messe insieme o 37 repliche del Colosseo.

L’Agenzia Spaziale Europea ha calcolato dimensioni leggermente più piccole rispetto a quelle delineate dalla Nasa sostenendo che il reale diametro di 7335 (1989 JA) sia di 932 metri. Eppure anche in questo caso, data la grandezza, rientrerebbe comunque nella categoria di corpi potenzialmente pericolosi.

L’orario stimato per il passaggio dell’asteroide alla Terra è quello delle 16:26 di domani. Gli amanti dell’astonomia, armandosi di un buon telescopio, potranno ammirarlo in maniera migliore verso le ore serali nei pressi della costellazione dell’Auriga. Diversamente, sarà possibile seguire la diretta di Virtual Telescope Project collegandosi all’apposito sito web.