METEO/ Ponte del 2 giugno, arriva il vero caldo africano: oltre 35 gradi al Sud

Il fronte temporalesco, in arrivo per il prossimo weekend, stando alle previsioni meteo, sembra destinato a durare poco nel nostro Paese: per il ponte del 2 giugno l’anticiclone africano prenderà nuovamente il sopravvento con temperature anche oltre i 35 gradi al Sud.

Meteo, ponte del 2 giugno con un’ondata di caldo africano

L’ultimo aggiornamento emesso dal Centro Europeo, e reso noto da ‘Il Meteo’, segnala l’arrivo del vero e proprio caldo con l’inizio di giugno. Dalle mappe, infatti, emerge chiaramente l’arrivo di una profonda area di bassa pressione nei primi giorni del mese che porterà aria molto calda, d’estrazione sub-tropicale continentale, proveniente dal Marocco e dall’Algeria.

Partendo dalla Penisola Iberica e dalla Francia, l’anticiclone si dirigerà verso l’Europa centro meridionale spingendosi verso l’Italia. Stando alle stime dei meteorologi, per l’atteso ponte della Festa della Repubblica, che si celebra il 2 giugno, il nostro Paese sarà avvolto da un’ondata di caldo pienamente estivo.

Le giornate soleggiate si accompagneranno anche ad un’impennata delle temperature con valori ben oltre le medie stagionali: sono attese nuove fiammate di calore con picchi oltre i 35 gradi al Centro Sud e sulle isole maggiori. Anche al Nord, tuttavia, farà molto caldo. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.