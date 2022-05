METEO/Weekend bollente con Hannibal, poi cambia tutto: dai picchi di caldo ai temporali

L’arrivo dell’anticiclone Hannibal ha portato un clima tipicamente estivo in Italia ma ben presto la situazione potrebbe cambiare: dalla prossima settimana sono attesi temporali da Nord a Sud.

Anticiclone Hannibal poi cambia tutto: temporali in arrivo

Stando alle previsioni de ‘Il Meteo’, sole e caldo estivo caratterizzeranno il fronte climatico per tutto il weekend e l’inizio della prossima settimana, con temperature oltre la media stagionale. Già da martedì, 24 maggio, tuttavia, è previsto l’ingresso di una perturbazione atlantica che causerà instabilità prima al Nord poi al Sud almeno fino a venerdì, 27 maggio.

Sarà un vortice, alimentato da masse di aria fredda, a dare vita ad un break temporalesco sospendendo, almeno per il momento, la fase di caldo che sta avvolgendo il Paese. Considerando la presenza dell’anticiclone Hannibal e i fenomeni di contrasto non si escludono eventi meteo estremi, soprattutto al Nord e in Sardegna.

Nella seconda parte della settimana, invece, il vortice si isolerà nel cuore del Mediterraneo andando a colpire soprattutto le Regioni del Centro-Sud, soprattutto quelle del versante tirrenico, e le isole maggiori. Si tratterà di una breve tregua dal caldo che lascerà poi spazio ad un’estate che, stando alle prime proiezioni, potrebbe toccare temperature record. Vista la distanza temporale si attendono nuovi aggiornamenti.