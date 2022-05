VIDEO/ Scippano una donna, lei urla: “Vi prego”. Il ladro le punta la pistola al volto

Napoli – E’ diventato virale sul web il video di uno scippo avvenuto al Rione Sanità ai danni di una donna che tenta di inseguire i ladri implorandoli di riconsegnarle la borsa ma si vede puntare la pistola al volto. Il filmato, ripreso in diretta e postato su gruppo Facebook ‘Abitanti del Rione Sanità, Napoli e non’, è stato condiviso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e dall’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Luca Abete.

Napoli, scippo ad una donna: le puntano la pistola

La rapina è avvenuta lo scorso sabato sera quando due uomini su uno scooter si sono avvicinati ad una donna sola. Uno di loro l’ha raggiunta per prenderle la borsa per poi scappare in compagnia del suo complice. La vittima ha tentato di inseguire il mezzo implorando: “No, vi prego, vi supplico ragazzi”.

In quel momento l’autore dello scippo ha estratto la pistola per puntarla contro la vittima che continuava a supplicarli. Alla vista dell’arma la donna, presa dal panico, ha urlato “no, oddio” e si è fermata in strada. Non sono ancora stati identificati i responsabili del furto.

Di qui la denuncia di Borrelli che ha richiesto l’intervento del Prefetto e del Questore per mettere fine ad azioni criminali. Luca Abete si è appellato al popolo del web per recuperare ulteriori segnalazioni sull’accaduto e rintracciarne i responsabili: “Vigliacchi. Come definereste due rapinatori che scippano la borsa ad una donna sola per strada di sera? Le hanno anche puntato la pistola mentre lei li supplicava”.