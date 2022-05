Dopo essere stato a febbraio approvato nelle Commissione riunite Affari Costituzionali e Bilancio, ora il bonus psicologo diventa legge. È stato infatti approvato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, l’importante provvedimento che aiuta con un incentivo economico le persone messe in difficoltà dalla pandemia e dalla vita a farsi aiutare da uno professionista del settore.

FIRMATO IL DECRETO PER IL BONUS PSICOLOGO

Come annunciato da Speranza in un post sul suo profilo Facebook:

“Ho firmato oggi il decreto che attiva il “bonus psicologico” finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un ISEE fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo“.

COME FUNZIONA

Il bonus psicologo sarà erogato per persone che hanno un tetto Isee inferiore a 50 mila euro e avrà un valore massimo di 600 euro (12 sedute da 50 euro). In particolare se si ha un ISEE inferiore a 15.000 il beneficio potrà ricevere fino a 50 euro per ogni seduta (massimo 600 euro in totale). Se si ha un ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio potrà ricevere anche qui fino a 50 euro per ogni seduta per un importo massimo di 400 euro, se invece si ha un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio potrà avere massimo 200 euro di rimborso, ossia 4 sedute per un valore di 50 euro ciascuno. Esso si potrà richiedere tramite il portale dell’INPS ed è rivolto a chi andrà per la prima volta o già è in trattamento.