Morto Giovanni Sorbino, imprenditore e grande tifoso azzurro

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’imprenditore e grandissimo tifoso azzurro Giovanni Sorbino. L’uomo aveva 89 anni ed era molto conosciuto in città per i suoi capi, in particolare jeans, e per essere stato uno degli sponsor della società azzurra.

MORTO L’IMPRENDITORE GIOVANNI SORBINO

In occasione dei suoi 85 anni diversi calciatori gli avevano fatto gli auguri, da Cavani a Mertens. Come è possibile leggere sul sito del centro commerciale Jambo:

“La Sorbino Uomo S.p.A. è il punto di approdo di una cinquantennale esperienza nel settore dell’abbigliamento, in essa è racchiusa la professionalità acquisita in anni di collaborazioni con i principali protagonisti del Made in Italy. L’arte del vestiario è una vocazione di famiglia tramandata ai fratelli Sorbino dal capofamiglia Giovanni Sorbino, uno dei più grandi commercianti dell’epoca che è riuscito nel tempo, a trasmettere ai propri figli la stessa passione che ha condotto da sempre alla crescita del brand. Un’immagine moderna ma al contempo legata all’aspetto tradizionale e all’esperienza passata è alla base del motto aziendale ed ha permesso al brand di crescere e posizionarsi sempre di più sul mercato“.

IL CORDOGLIO SUI SOCIAL

Diversi i messaggi di cordoglio sui social.

“Gruppo PIAZZETTA Maradona si asoccia al dolore della famiglia sorbino per la partita del l’oro papa don Giovanni Sorbino le nostre condoglianze da tutti noi del gruppo PIAZZETTA Maradona San Giovanni a teduccio“.

Scrive Giudice Valentino:

“Condoglianze da parte della famiglia Giudice, alla famiglia Sorbino, per la perdita del loro papà un pilastro storico del rione forzati, Don Giovanni ohoo casunar che la terra ti sia lieve, buon viaggio Don Giovanni“.