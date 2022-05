Lo spettacolo della natura dei cieli dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Nei giorni scorsi è stato infatti avvistato uno stormo di fenicotteri rosa, animali che difficilmente si fermano in queste aeree, volare sopra il mare azzurro della Campania.

FENICOTTERI ROSA A PUNTA CAMPANELLA

È il Parco a pubblicare gli scatti sul suo profilo social e a scrivere:

“Fenicotteri rosa attraversano la nostra Area Marina Protetta. Qui siamo a Marina della Lobra, uno stormo di fenicotteri rosa ha attraversato questa mattina all’alba l’AMP Punta Campanella. Sono animali sociali che vivono in zone acquatiche e uccelli migratori, si trovano in tutto il Mediterraneo. Prediligono zone umide, per questo motivo solo eccezionalmente si fermano nell’area della costiera sorrentina, in genere quando sono stremati e necessitano di riposo. Le zone della Campania dove è piu facile imbattersi nel fenicottero sono quelle umide del casertano. Nidificano soprattutto in Sardegna e in Sicilia, e si nutrono di molluschi e piccoli crostacei, come il gamberetto rosa, Artemia salina, dal quale ottengono i pigmenti che conferiscono alle penne il caratteristico colore rosa.

L’Amp Punta Campanella si conferma quindi un paradiso per gli uccelli marini. I monitoraggi degli ultimi anni, condotti insieme agli ornitologi dell’Associazione Ardea, hanno infatti registrato una consistente presenza del Gabbiano Corso, che nidifica anche in alcune zone protette del Parco Marino. A differenza del cugino comune, predilige ambienti poco antropizzati e acque ricche di prede da pescare. È considerato quindi un ottimo indicatore della qualità ambientale di un sito.​ Negli ultimi 10 anni in grande crescita anche la popolazione di Marangone dal Ciuffo. E sempre più numerose sono le osservazioni di Berta maggiore e Berta minore. Secondo gli ornitologi sono tutti segnali dell’ottima efficacia delle politiche di tutela dell’area protetta“.

AVVISTAMENTI IN MARE

Lo scorso anno erano stati numerosi gli avvistamenti di pesci nell’area come nel caso del Pesce Luna Mola Mola. Ma non solo era stata vista anche una balena grigia.