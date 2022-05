Sta per terminare Maggio, mese dedicato alla Madonna. Oggi alle ore 18 il Papa reciterà il Rosario davanti alla statua di Maria Regina Pacis nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Un evento da non perdere con un pensiero rivolto all’Ucraina.

OGGI IL ROSARIO DI PAPA FRANCESCO CON UN PENSIERO ALLA PACE IN UCRAINA

Francesco infatti ha dichiarato che leggerà un messaggio di pace e di fine delle ostilità:

“Pregheremo il Rosario per la pace, in collegamento con numerosi Santuari di tanti Paesi. Invito i fedeli, le famiglie e le comunità ad unirsi a questa invocazione, per ottenere da Dio, con l’intercessione della Regina della Pace, il dono che il mondo attende“.

Il rosario sarà trasmesso in diretta streaming anche dal Pontificio Santuario di Pompei:

“Alle 18 di oggi, ultimo giorno del mese dedicato alla Madonna, Papa Francesco pregherà per la pace dinanzi alla statua di Maria Regina Pacis, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma. Insieme al Santo Padre, “come segno di vicinanza a chi è più coinvolto nelle dinamiche di questi tragici eventi”, ci sarà anche una famiglia ucraina. La preghiera per la fine di ogni conflitto si eleverà anche nel Santuario di Pompei, dove i pellegrini, guidati dall’Arcivescovo Tommaso Caputo, si uniranno spiritualmente al Papa partecipando in collegamento video. E si farà altrettanto in molti Santuari internazionali di tutto il mondo e in Santuari situati in Paesi colpiti dalla guerra o caratterizzati da instabilità politica e violenza. Tra questi uniranno la propria voce anche i fedeli che giungeranno nel Santuario della Madre di Dio a Zarvanytsia, in Ucraina“.

DOVE VEDERE IL ROSARIO DEL 31 MAGGIO

Sulla pagina Facebook del Pontificio Santuario di Pompei sarà condivisa la diretta video della preghiera in onda oggi alle 18. In tv il rosario sarà in diretta su Tv2000.