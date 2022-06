Volotea, compagnia aerea low-cost, ha annunciato una nuova rotta esclusiva per Lourdes da Napoli, disponibile a partire dal prossimo luglio con 2 frequenze settimanali.

Volotea, nuova rotta per Lourdes da Napoli

Il nuovo volo diretto dalla città partenopea alla celebre meta di pellegrinaggio sarà attivo dal 2 luglio, ogni mercoledì e sabato. In questo modo i passeggeri in partenza dal capoluogo campano potranno raggiungere comodamente uno dei luoghi più amati dai fedeli, sede del famosissimo Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

“Siamo lieti di offrire ai passeggeri campani l’opportunità di raggiungere, con voli comodi e a prezzi convenienti, una delle principali mete di pellegrinaggio religioso. Quello spirituale rappresenta uno dei più importanti settori turistici e, con questo nuovo collegamento, Volotea vuole sostenerne il rilancio. Dopo anni difficili segnati dalla pandemia, la ripresa dell’intero comparto turistico passa anche da questo tipo di viaggio” – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Con l’aggiunta della nuova rotta salgono a 21 le destinazioni raggiungibili da Napoli con la compagnia aerea che riconferma, ancora una volta, il suo impegno di offrire ai cittadini della città partenopea un ventaglio di destinazioni sempre più ampio.

Intanto, sul fronte covid, si assiste al progressivo allentamento delle restrizioni anche per il comparto dei viaggi: già a partire da oggi sia per i turisti che per i cittadini non sarà più necessario esibire il Green Pass per fare ingresso nel nostro Paese.