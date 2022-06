Partono i saldi estivi: in Campania al via dal 3 luglio 2022. A deciderlo è stata la giunta regionale della Campania, nella riunione tenuta quest’oggi con il presidente Vincenzo De Luca e gli assessori preposti. Confermata la data del 2021 per l’inizio dei saldi estivi.

Saldi estivi in Campania: c’è la data ufficiale

Il 3 luglio 2022 partono i estivi in tutta la Campania. A partire da questa data, potranno esserci i classici sconti estivi in tutti negozi della Campania. La data consigliata per le altre regioni è invece il 2 luglio. La normativa prevede anche il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti, con multe che vanno da 1.500 euro in su.

Inizio anno scolastico

La Regione Campania ha anche stabilito l’inizio dell’anno scolastico. Diffuso anche il calendario delle festività, dei ponti e della fine della scuola la prossima estate. Le date riguardano sia la scuola dell’infanzia che quella media e quella superiore. Ogni regione poi deciderà se aggiungere qualche giorno di chiusura in più in vista dei ponti del 2023.