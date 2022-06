Maxi sequestro nella notte: nascondevano piante di cannabis e 130 kg di droga in casa

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, nel corso di un controllo notturno tra Secondigliano e Casavatore, hanno denunciato a piede libero un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Controlli dei carabinieri tra Secondigliano e Casavatore: sequestrati 13o chili di droga

Durante la notte, nella zona del quartiere di Secondigliano conosciuta come ‘terzo mondo’, i militari dell’arma hanno perquisito il 27enne trovandolo in possesso di diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, 7 dosi di marijuana e una di hashish. Nelle tasche del giovane hanno ritrovato anche diversi bigliettini con indirizzi di Casavatore e numeri di telefono.

Informazioni che hanno condotto i carabinieri verso un’abitazione che sembrava abbandonata dove hanno ritrovato marijuana suddivisa in diversi confezionamenti per un peso complessivo di 115 chili. In un’altra stanza hanno scovato 5 chili e mezzo di hashish mentre fuori la terrazza hanno ritrovato una serra artigianale con 4 piante di cannabis per un peso complessivo di quasi 3 chili, oltre a diverso materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati anche 1.150 euro in contanti ritenuti proventi del reato. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alla proprietà e alla disponibilità di quei locali dove erano stati nascosti fiumi di droga.