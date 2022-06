Napoli, il sindaco Manfredi è positivo al covid: lavorerà da casa

Questa mattina il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è risultato positivo al covid. Stando a quanto si apprende risulta del tutto asintomatico e continuerà a portare avanti l’attività amministrativa da remoto.

Napoli, il sindaco Manfredi ha il covid

Nel pomeriggio l’esito del tampone molecolare, seguito a quello antigenico effettuato in mattinata, ha confermato la positività al virus. Già questa mattina, infatti, il primo cittadino non aveva presenziato né all’evento sul Pnrr al Maschio Angioino con il ministro Luigi Di Maio né all’inaugurazione del nuovo murale di Jorit a Scampia, dedicato a Fabrizio De André.

Fonti amministrative aggiornano sulle sue condizioni di salute assicurando che il sindaco non presenta alcun sintomo per cui, salvo cambiamenti, continuerà a seguire e coordinare l’attività amministrativa dalla sua abitazione.

Il virus, nonostante il progressivo calo dei contagi, continua a circolare. Oggi, in Campania, come riportato nel bollettino quotidiano diffuso dall’Unità di Crisi, si registrano 731 nuovi casi, a fronte di 5.158 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta al 14,17%, leggermente in calo rispetto a ieri.

Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato la possibilità di poter contare su un nuovo vaccino adattato alle varianti entro l’autunno. Un orientamento sostenuto anche dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca.