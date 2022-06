E’ napoletana la stella del Kick Boxing: ha trionfato su tutti ai campionati nazionali

Luciana Alario, giovane atleta di Torre del Greco, è la campionessa italiana di Kick Boxing categoria Fight Code Rules. Lo scorso fine settimana, a Rosolini, in provincia di Siracusa (Sicilia), si è aggiudicata il trionfo nazionale conquistando il gradino più alto del podio.

Luciana ha trionfato ai campionati nazionali, nella categoria -50 kg di Kick Boxing, che hanno visto la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Grande la soddisfazione del primo cittadino di Torre, Giovanni Palomba, che ha dichiarato: “Esprimo le mie personali congratulazioni a Luciana, nostra giovanissima concittadina, per il prestigioso riconoscimento sportivo conseguito lo scorso fine settimana in Sicilia qualificandosi campionessa italiana”.

“Un traguardo importante che premia i numerosi sforzi profusi di Luciana nella disciplina e che giunge a coronamento di anni di impegno e di costanza nell’esercizio della pratica sportiva. E’ anche un’occasione di orgoglio per l’intera città di Torre del Greco che, ancora una volta, riesce a scalare vette nazionali affermando il proprio nome, tra tanti di altre realtà nazionali, dando conforto di una tradizione e di una capacità sportiva ovunque accreditata e univocamente riconosciuta nelle diverse discipline. Un sincero plauso al maestro Vincenzo Castellano e alla famiglia della nostra campionessa” – ha concluso.

Anche il maestro Castellano ha commentato il trionfo di Luciana attraverso un post diffuso su Facebook: “Medaglia d’oro per Luciana che si è riconfermata campionessa, questa volta anche nel contatto pieno. Meglio di così non potevamo volere soprattutto perché in Campania si lavora per crescere”.