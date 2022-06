La nota fiction di Rai 3 ‘Un Posto al Sole’ che lo scorso anno ha compiuto 25 anni diventa ora un romanzo dal titolo ‘Portami con te’. Protagonisti sono due giovanissimi, Vittorio e Patrizio, alle prese con i loro problemi amorosi e sul posto di lavoro. Presente nel libro anche il più navigato Michele.

UN POSTO AL SOLE DIVENTA LIBRO, LA TRAMA DI PORTAMI CON TE

I tre personaggi sono gli stessi della popolare sitcom ambientata a Napoli. A scrivere il libro sono Dario Carraturo e Paolo Terracciano. Sul sito della Rai è possibile leggere la trama:

“Per lasciarsi alle spalle la bizzarra e problematica relazione con la giovanissima Speranza, Vittorio Del Bue – in arte “Vicky Beef”, il giovane youtuber di Palazzo Palladini e speaker di Radio Golfo 99 – decide di accettare la proposta di sponsorizzazione di un’azienda di attrezzature da camping per il suo canale e intraprende una sorta di interrail europeo. In treno per Oslo, Vittorio incontra Zoe, misteriosa ragazza che diventerà una compagna nel viaggio che lo condurrà però a fare i con- ti, una volta giunto in Francia e in Spagna, con le sue storie sentimentali precedenti, quelle con Anita e Alex.

Vittorio sarà confortato dall’arrivo dell’amico Patrizio Giordano (anch’egli segnato dalla rottura con Clara) e dalla voce di Michele Saviani (che intanto si è trasferito a Milano per lavoro e per leccarsi le ferite dopo il naufragio del suo matrimonio con Silvia). Insieme comporranno una sorta di “sinfonia del disastro amoroso”, il racconto intimo e dolente, ma allo stesso tempo picaresco e scanzonato, di chi è in fuga dall’amore. Sarà, però, per Vittorio anche l’occasione per conoscere di nuovo quel sentimento che lo ha fatto tanto soffrire? Portami con te è una storia inedita ispirata allo storico e popolarissimo daily drama Un posto al sole, che da più di 25 anni appassiona un pubblico variegato e fedele, nel suo mettere in scena l’Italia di oggi, tra intrattenimento e racconto sociale“.

INFO SUL LIBRO

Il libro è composto da 368 pagine, editore Rai Libri, ed è venduto al costo di 18 euro.