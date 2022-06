Napoli, scoperte oltre 3 tonnellate di buste illegali: multe fino a 25mila euro

Napoli – Gli agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato oltre tre tonnellate di shopper illegali. Ai responsabili è stata contestata la violazione del Testo Unico dell’ambiente che prevede sanzioni che vanno dai 5.000 ai 25.000 euro.

Napoli, sequestrate oltre 3 tonnellate di shopper illegali

Il sequestro rientra nell’ambito delle attività di monitoraggio e repressione mirate a contrastare il fenomeno dell’immissione nell’ambiente di buste di plastica non conformi alla normativa vigente. Gli agenti, appartenenti al reparto specialistico di Tutela Ambientale, hanno intercettato un corriere che, dopo aver prelevato un ingente numero di colli presso un grossista della zona orientale della città, si avviava a consegnare la merce all’interno del mercato Caramanico di Poggioreale.

Il furgone è stato bloccato in via Gianturco e al suo interno sono state ritrovate ben 205 scatole contenenti shopper di plastica contraffatte, nonostante riportassero indicazioni di conformità alla vigente normativa europea. Il carico, pari a tre tonnellate, è stato sequestrato.

Sarà l’ente competente in materia, che nel caso specifico è la Città Metropolitana, a determinare l’importo preciso della sanzione. La normativa prevede importi che vanno dai 5.000 euro fino ai 25.000 nei casi, come quello in questione, in cui la quantità della plastica commercializzata è ingente.

L’intervento si inserisce in un piano di controlli diffusi a livello nazionale, coordinati con il Comune di Napoli in base a un protocollo siglato con la Commissione parlamentare sugli eco reati che sul tema delle shopper mira a prevenire e reprimere la loro produzione e diffusione.

A supportare le attività della Polizia Amministrativa e Giudiziaria condotte dal Reparto di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli, vi sono i tecnici del consorzio Assobioplastiche e BiorePak che svolgono servizi di informazione e monitoraggio sui fenomeni illeciti.