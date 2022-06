Covid in Campania, calano i nuovi positivi e i ricoveri: il bollettino di oggi

Covid Campania 15 giugno 2022. Consueto appuntamento con il bollettino emesso dall’Unità di Crisi della Regione Campania che ci aggiorna sui dati relativi ai contagi da coronavirus.

Oggi i nuovi positivi sono 2.876 (ieri 3.833) su 15.445 tamponi effettuati (ieri 18.921). Il tasso di positività è del 18,86% in calo rispetto a ieri quando si attestava al 20,25%. Si registra un morto (ieri 2), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 15 (ieri 14), mentre in degenza ordinaria sono 299 (ieri 291).

Il bollettino di ieri 14 giugno 2022.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.876

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.554

Positivi al molecolare: 322

Test: 15.445

di cui:

Antigenici: 10.694

Molecolari: 4.751

Decessi e ricoveri

Deceduti: 0 (*)

(*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 15

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 299

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili sul sito della Regione Campania