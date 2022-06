Covid, De Luca insiste sulle mascherine: in quali casi rimane l’obbligo

Con la fine dell’emergenza covid, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non ha mai smesso di sollecitare la cittadinanza a tenere comportamenti prudenti, facendo leva soprattutto sull’utilizzo della mascherina: a tal proposito, tramite nota, ha voluto sottolineare in quali casi l’obbligo permane.

Campania, uso della mascherina: in quali casi rimane l’obbligo

Innanzitutto è stato reso noto che l’obbligo resta in vigore, fino al 30 giugno, per il personale e gli utenti degli uffici della Regione Campania. In più è stato trasmesso l’atto di raccomandazione nel quale vengono elencate le disposizioni stabilite nel decreto del Ministero della Salute del 15 giugno scorso.

Quest’ultimo stabilisce che l’utilizzo delle vie respiratorie resta obbligatorio nei seguenti casi: