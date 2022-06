Auteuil scippato dell’orologio da 39mila euro: scuse e Swatch in regalo dal Comune

Giunto a Napoli per uno spettacolo, l’attore francese Daniel Auteuil è stato derubato del suo prezioso orologio, un Patek Philippe dal valore di 39 mila euro, e per questo motivo, l’assessore al Turismo, Teresa Armato, ha voluto porgergli le scuse dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza regalandogli uno Swatch.

Napoli, a Daniel Auteuil un orologio Swatch in regalo

“Uno straordinario Daniel Auteuil al Mercadante. Attore versatile trasformato in chansonnier romantico e struggente” – ha scritto l’assessore Armato nella didascalia del post, diffuso su Facebook, che accompagna gli scatti della serata di ieri.

In uno di questi si vede la Armato consegnare ad Auteuil un regalo: un orologio Swatch, modello Napoli, del valore di circa 100 euro. Si tratta di un gesto simbolico per dimostrare la vicinanza dell’intera città all’attore, protagonista di uno spiacevole episodio. Qualche giorno fa, infatti, due ragazzi a bordo di uno scooter avrebbero affiancato il taxi su cui si trovava per strappagli dal polso l’oggetto di valore.

Del resto, anche sui social, molti partenopei si sono schierati dalla sua parte, condannando il gesto spregevole, e lo stesso Auteuil pare abbia apprezzato il sostegno senza condannare la città partenopea, come spesso accade. Pare che l’attore, nel corso di una telefonata con il sindaco Manfredi, avrebbe affermato che si tratta di vicende che possono accadere in tutte le grandi città.