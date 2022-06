Covid Campania, il bollettino del 23 giugno – Consueto appuntamento con l’Unità di Crisi regionale che, come di consueto, ha trasmesso l’aggiornamento quotidiano sulla situazione dei contagi, dei decessi e dei ricoveri. Sono 5.407 i nuovi casi (ieri +4.889) a fronte di 19.849 tamponi effettuati (ieri +20.190).

Il tasso di positività è del 27,24%, in aumento rispetto a ieri quando si attestava al 24,21%. Si registrano 3 morti in totale: 2 nelle ultime 24 ore e uno deceduto in precedenza ma registrato ieri (nell’ultimo bollettino erano 6 in totale).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 5.407

di cui:

Positivi all’antigenico: 5.034

Positivi al molecolare: 373

Test: 19.849

di cui:

Antigenici: 15.637

Molecolari: 4.212

Deceduti: 2 (*)

(*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21 (+6)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 342 (+42)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Oltre a rendere noto l’aggiornamento sui contagi, la Regione Campania ricorda che è possibile consultare i dati relativi alla vaccinazione effettuate collegandosi all’apposita sezione online. Intanto, come annunciato dal presidente De Luca, si ipotizza, entro l’autunno, la somministrazione di un nuovo vaccino resistente alle varianti.