Tragedia a Napoli. Bambino di 3 anni muore: investito con la mamma da un’auto

Muore bambino di tre anni. Tragedia a Napoli ieri nel quartiere Fuorigrotta. Un bambino di tre anni perde la vita. Attraversava la strada, via Marco Polo a pochi passi dal mercatino di Cavalleggeri, in compagnia della mamma quando un’auto li travolge colpendoli in pieno. A nulla sono valsi i soccorsi. Per il piccolo, trasportato all’ospedale San Paolo non c’è stato niente da fare. Si salva la mamma.

MUORE BAMBINO DI 3 ANNI

A prestare i primi soccorsi l’investitore, un uomo di 51 anni . Sul posto è intervenuta la polizia municipale oltre ai carabinieri per i primi rilievi del caso. Da accertare la dinamica dell’incidente che ha spezzato la giovanissima vita.

L’INVESTITORE

L’uomo che ha ucciso il bambino di tre anni è stato portato al vicino commissariato di Bagnoli e sottoposto a fermo. E’ possibile che le indagini possano fornire dettagli fondamentali sulle cause dell’incidente grazie alla scatola nera montata sull’automobile. Al momento non ci sono ipotesi da scartare