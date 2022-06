Carri armati diretti in Ucraina bloccati a Salerno: le carte non erano in regola

L’Europa continua ad inviare carri armati e armi all’Ucraina per difendersi dall’aggressione russa. Come spiegato anche ieri in conferenza stampa al G7 dal premier Draghi, le sanzioni e questo gesto serve a spingere Putin a trattare e a far terminare la guerra al più presto.

CARRI ARMATI DIRETTI IN UCRAINA BLOCCATI A SALERNO

Ora come riportato da ‘IlMattino’, tre carri armati Pzh 2000 diretti in Ucraina, e provenienti dalla base militare di Persano (Salerno), sono stati fermati dalla Polizia Stradale di Napoli al casello di Mercato San Severino della autostrada Salerno-Caserta. Il blocco è avvenuto perché i trattori e i semirimorchi delle ditte private incaricate del loro trasporto erano sprovvisti della carta di circolazione e la prevista revisione periodica era scaduta. Inoltre, uno dei conducenti non aveva l’autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali. Una notizia che è stata ripresa dalle principali agenzie di stampa e risale alla notte tra domenica e lunedì scorsi.

MEZZI BLOCCATI MA PARTIRANNO

Come spiegato dal quotidiano partenopeo:

“I tre mezzi bellici sono stati spediti di nuovo alla base di Persano in attesa di essere ritrasportati su mezzi in regola con le carte: facevano parte di un convoglio di cinque carri armati diretti verso il luogo del conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Gli altri due mezzi, che hanno passato i controlli, hanno proseguito il loro tragitto verso Bologna da dove poi, attraverso la Germania, arriveranno in Ucraina“.